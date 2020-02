FOTO | Ecco il nuovo campetto polifunzionale di Vallo Scalo

Buone notizie per ragazze e ragazzi di Vallo Scalo. Il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, infatti, ha annunciato che domani saranno conclusi i lavori per il campetto polifunzionale realizzato all’interno del polo scolastico.

Si tratta di un intervento importante che darà la possibilità a tutti gli studenti della località di Castelnuovo di usufruire di un impianto moderno dove poter svolgere attività sportive, dal calcetto al tennis, passando per la pallavolo.

Il manto è stato realizzato in sintetico. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino “Ringrazio, di vero cuore, tutti coloro che, a vario titolo e ciascuno per le proprie competenze, hanno assicurato questo splendido risultato.

Ringrazio, dulcis in fundo , Eros Pinto, il cui parere, sulle opere pubbliche del nostro Comune, ma anche su altro, è sempre, per me, della massima importanza”, dice il primo cittadino.