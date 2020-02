Cani e gatti avvelenati, choc a Sant’Angelo a Fasanella

SANT’ANGELO A FASANELLA. Cani e gatti avvelenati. In corso le indagini. Rinvenuti avvelenati animali di proprietà. Sporta denuncia contro ignoti. I carabinieri forestali, comandati da Franco Cinnadaio, stanno proseguendo le attività di indagine per risalire al/ai colpevole/i di tale abominio e verificare se si sia trattato di un atto volontario o accidentale. Per il momento le carcasse degli animali sono state recuperate e consegnate all’ASL per gli accertamenti di avvelenamento.

Mercoledì prossimo i carabinieri forestali procederanno con la bonifica dell’area con l’ausilio del gruppo cinofilo antiveleni. Si rimane in attesa degli esiti delle analisi.

Purtroppo episodi simili non sono nuovi. Nei giorni scorsi l’allarme avvelenamenti scattò a Castelnuovo Cilento dove furono rinvenute diverse polpette avvelenate con lumachicida nei pressi del centro del paese. Un episodio che creò indignazione da parte di animalisti e cittadini.