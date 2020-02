Aggredisce medico e tenta suicidio: fermato da infermiere di Polla

Dà in escandescenza, aggredisce personale medico e poi tenta il suicidio. E’ accaduto all’ospedale di Mantova, nel reparto medicina d’urgenza, ieri pomeriggio. L’uomo, probabilmente affetto da problemi psichici, in preda ad un raptus ha cominciato a creare problemi all’interno della struttura sanitaria. Inutili i tentativi del personale di calmarlo e così, dopo aver aggredito un medico, ha tentato di lanciarsi dalla finestra.

Si sarebbe rischiata la tragedia se non fosse stato un un 30enne pollese, infermiere, che è intervenuto per supportare i medici e poi per evitare che il paziente riuscisse a porre in essere il suo intento suicida.

Il giovane, con preparazione specifica per tali casi, lo ha fermato ma è stato colpito due volte con delle testate. Nonostante tutto è riuscito ad evitare il peggio e dopo un po’ a riportare la calma.