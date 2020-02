Serie D, cuore Agropoli: pari contro il Gladiator

Una buona Agropoli esce con un pari dal campo del Gladiator. Mister Procopio, complici le tante assenze e le cessioni, manda in campo una squadra rimaneggiata con tanti giovanissimi. Nonostante tutto i delfini tengono bene il campo, hanno qualche buona occasione e capitolano soltanto alla fine del primo tempo quando Di Pietro sugli sviluppi di un corner trova di testa la deviazione vincente. Si va dunque meglio spogliatoi sul punteggio di 1 a 0 per i padroni di casa.

Nella ripresa delfini più arrembanti complice anche l’inferiorità numerica del Gladiator per l’espulsione di Landolfo. Ci provano Doto, Caffariello e Cozzolino ma senza esito. Il forcing si concretizza al 37′ quando Doto agguanta il pari. Passano pochi minuti e Caffariello va vicino ad un incredibile sorpasso. Il Galdiator resta anche in 10 dal 40′ per l’espulsione di Capone.

Il risultato però non cambierà più. 1 a 1 che da morale ai delfini in una fase travagliata della stagione e di tutta la loro storia.