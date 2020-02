Eliambulanza a Pontecagnano, Nursind chiede chiarimenti

Continua a far discutere la questione eliambulanza. Biagio Tomasco, segretario di NurSind Salerno, chiede lumi al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al governatore Vincenzo De Luca, attraverso una lettera inviata anche al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica. In particolare si chiede se effettivamente l’elisoccorso resterà a Pontecagnano, ovvero se avrà qui base operativa o verrà soltanto gestito dall’eliporto di Pontecagnano.

“Sembrerebbe una domanda avulsa da un contesto intellegibile – si legge nella nota – invece pone le sua fondamenta sul fatto che ad oggi l’elicottero che stazionava a Pontecagnano a servizio di tutta la provincia di Salerno ancora non c’è, nonostante quanto affermato nel comunicato stampa, cosa che fa nascere l’interrogativo di cui sopra e che si prega di voler chiarire. Sembra il gioco delle tre carte e, sinceramente, la popolazione del Salernitano non solo non è avvezza a tali giochini, ma soprattutto ne è stufa e chiede a gran voce chiarezza“.

Tomasco sottolinea l’importanza “dell’intervento dell’eliambulanza per le patologie tempo dipendenti è ben contenuto nella cosiddetta golden hour, essendo un soccorso primario eseguito in un tempo massimo di 45 minuti, anche se poi ci sarebbe da riconsiderare il ruolo dell’AOU Ruggi che è classificato come DEA di II Livello, quindi deputato ad affrontare tutte le macro emergenze della provincia, cosa che necessita prioritariamente dell’elisoccorso. La cosa diviene ancor più grave se si pensa che con il posizionamento dell’elisoccorso a Napoli, le zone più a sud della provincia di Salerno non saranno servite nella richiamata golden hour, in quanto i parametri riportati in ordine alla tempistica sarebbero notevolmente dilazionati, ovvero: tempo di volo Napoli – Vallo della Lucania circa 31 minuti; tempo per l’individuazione dell’intervento primario 4/5 minuti; tempo per l’alzata in volo 4/5 minuti. Quindi un intervento primario che parta da Napoli e che abbisogni di strutture salvavita (si pensi al trauma center) che debba essere espletato a Vallo della Lucania per poi far ritorno a Napoli impiegherebbe di media circa 77 minuti, ovvero 1 ora e 17 minuti, con le ovvie conseguenze del caso. Ancor peggio se l’intervento primario da effettuare sia da espletarsi nel Golfo di Policastro, laddove i tempi risultano enormemente dilatati: tempo di volo Napoli – Sapri circa 58 minuti; tempo per l’individuazione dell’intervento primario 4/5 minuti; tempo per l’alzata in volo 4/5 minuti ; tempo per rifornimento carburante (da effettuarsi a Pontecagnano) circa 10/15 minuti“. Di qui la necessità di fare chiarezza.