Campania, Castiello: no accordo M5S – De Luca

“Con comunicato diffuso dall’Ansa il 27 gennaio scorso don Vincenzo abbandona le contumelie contro i 5 Stelle (“sfaccendati”, “nullafacenti”, “somari”, etc.) e li esalta come coloro che in questo decennio hanno espresso una spinta verso il rinnovamento e la modernizzazione. È proprio il caso di dire che il diavolo ti accarezza quando vuole l’anima (nel caso concreto l’appoggio elettorale per la riconferma come governatore della Campania)”. Esordisce così il senatore Francesco Castiello nel commentare le parole del governatore uscente Vincnzo De Luca. Si ipotizza un accordo in vista delle regionali ma Castiello si mostra tutt’altro che d’accordo.

“Don Vincenzo ha la memoria corta. Dimentica che nei 5 anni del suo (mal)governo della regione, le leggi e i provvedimenti proposti dal Movimento 5 Stelle sono stati da lui sistematicamente bocciati – ricorda – L’ultimo è stato l’emendamento alla finanziaria regionale presentato dal consigliere M5S Michele Cammarano, che prevedeva l’esonero dall’imposta sul possesso degli autoveicoli per i residenti nelle aree interne come misura compensativa dei disagi dovuti agli impervi percorsi stradali e alla assenza di manutenzione. Era una misura ispirata a equità e a solidarietà. Ma a De Luca delle aree interne interessa poco. Il loro peso elettorale è del tutto esiguo. Cilento e Vallo di Diano insieme valgono meno di un rione di Napoli”.

Quindi il senatore conclude: “Le blandizie del camaleontico don Vincenzo non valgono a conquistare il Movimento 5 Stelle che gli è e gli resterà irriducibilmente contrario”.