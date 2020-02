Stazione di Sicignano, al via il restyling

Presto al via i lavori per la stazione di Sicignano degli Alburni. Ad annunciarlo in una lettera inviata al primo cittadino del centro alburnino, Ernesto Millerosa, il senatore del MoVimento 5 Stelle Francesco Castiello. Il parlamentare aveva assunto l’impegno ad intervenire presso le ferrovie per delle opere di restyling dello scalo ferroviario.

Ora l’annuncio dell’avvio degli interventi. In particolare si procederà al riammodernamento del fabbricato viaggiatori, all’innalzamento dei marciapiedi, all’installazione della illuminazione a led e a realizzare un Piazzale esterno che fungerà da terminal bus e da parcheggio.

Lo stesso sarà accessibile mediante un varco e porterà direttamente ai binari. Per tutti questi lavori RFI ha stanziato le necessarie risorse.