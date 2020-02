Capaccio, ok a interventi alla rete fognaria in via Dell’Amore

CAPACCIO PAESTUM. Ci vorranno 25mila euro per la messa in sicurezza della rete fognaria in via Dell’Amore, in località Licinella. A tanto ammonta la perizia di stima presentata dagli uffici, cui l’amministrazione comunale aveva chiesto lumi. L’intervento rientra in un più ampio programma di interventi di manutenzione e sistemazione delle fognature comunali “per dotare la comunità di efficienti servizi primari e secondari”, spiegano da palazzo di città.

Rete fognaria, ok ad affidamento diretto

Considerato il valore della spesa il Comune ha deciso di intervenire con urgenza. Pertanto si procederà ad affidare l’intervento in via diretta.

Il costo dei lavori

Il costo dei lavori ammonta a circa 19mila euro; a questa cifra vanno aggiunte le somme a disposizione della stazione appaltante, gli oneri per la sicurezza e l’iva.