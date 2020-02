Calcio a 5 femminile: domani derby cilentano a Marina di Camerota

Turno numero 11 alle porte nel campionato di Serie C2 femminile di calcio a 5. La Folgore Acquavella, seconda con 21 punti raccolti in 8 uscite, nella quarta giornata del girone di ritorno, del gruppo B, sarà opposta al Golfo di Policastro. Il match, in programma domenica alle ore 17.30, vede i due team cilentani a confronto al Palazzetto dello Sport di Marina di Camerota. A parlare in casa Folgore, a poche ore dalla sfida, sono Romina Milo, uno dei pilastri della squadra, e Martina Di Mauro, capitano del sodalizio cilentano.



Queste le parole di capitan Di Mauro: “Stiamo continuando ad inanellare i risultati positivi, anche se domenica scorsa, con il Belvedere, è stata una partita difficile sino alle battute finali. Domani vogliamo continua a vincere, soprattutto perché per me sarà la prima volta ‘a casa’. Giocheremo a Marina di Camerota vista la richiesta dell’ assessore del comune di Camerota Perazzo, raccolta di buon grado dal nostro presidente Cammarota, di portare anche il calcio femminile nel loro impianto sportivo”.



Questo, invece, il commento di Romina Milo: “Domani ci aspetta una nuova gara complicata, contro una squadra con buone individualità. Siamo contenti di andare a giocare questa gara interna a Marina di Camerota. Questo vuole essere, anche, un nostro piccolo regalo al capitano, proprio di Camerota, per i suoi sacrifici profusi negli ultimi 3 anni, nei quali ha giocato sempre con noi”.