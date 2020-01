Tamponamento a catena sulla Cilentana

Incidente sulla Cilentana nella tarda serata.

Un pulmino avrebbe tamponato le auto ferme sulla strada a scorrimento veloce in attesa scattasse il semaforo. L’incidente all’altezza dello svincolo per Massicelle in direzione sud.

Qui è installato l’impianto semaforico per consentire i lavori su una frana. Il pulmino sarebbe arrivato a velocità creando un tamponamento a catena.

Fortunatamente nessun ferito grave. Sul posto i carabinieri della comunità di Vallo della Lucania .