Studentessa di Castellabate investita a Siena: illesa

Una ragazza, una studentessa universitaria 23enne di Castellabate, V.Z., è stata investita ierI pomeriggio in via Vittorio Emanuele, nei pressi del centro di Siena. Immediati i soccorsi. Nell’impatto la giovane ha battuto la testa e questo ha messo in apprensione i sanitari.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’antiporto, sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale. Gli agenti hanno avviato le indagini per capire la dinamica.

La ragazza, invece, è stata trasportata al pronto soccorso. Per fortuna, da successivi esami clinici, è emerso che non ha riportato alcuna conseguenza. Le sue condizioni dunque non preoccupano.