Serie D: Dopo il successo in trasferta, la Gelbison ospita il Fasano

E’ tornato a risplendere un cielo sereno in casa Gelbison. La vittoria di Santa Maria Capua Vetere ha spazzato momentaneamente via tutti gli affanni di questi due mesi e mezzo senza vittorie, regalando una settimana più tranquilla alla truppa di Gigi Squillante. Tre punti conquistati con il carattere, che è stato ritrovato. Finalmente la squadra pare essersi maggiormente resa conto della necessità di modificare lo spirito con cui scendere in campo nel girone più difficile di tutta la Serie D.

Per troppe giornate la Gelbison è apparsa come un pugile suonato precipitato nel limbo di una mediocrità preoccupante. Ora, invece, la luce in fondo a un tunnel che però ancora dev’essere percorso interamente. A partire della sfida di domenica, al ”Morra” contro il Fasano, che rinnova la speranza di una vittoria che a Vallo della Lucania manca dal primo settembre. Contro gli uomini di Laterza, il tecnico sarnese, dovrebbe fare a meno solamente di Esposito per infortunio e dello squalificato Mautone, assenza quest’ultima pesantissima data l’importanza che ricopre il giocatore nel reparto arretrato vallese. Tra i pali dovrebbe essere confermato il giovane Cefariello apparso in gran spolvero domenica scorsa, il quale ha ben risposto alla prestazione precedente dove si era reso protagonista di un’uscita a vuoto. Davanti a lui Cassaro, Giordano e De Gregorio dovrebbero essere i tre dietro. A centrocampo, come esterno alto a sinistra, potrebbe giocare Passaro con Uliano in cabina di regia che a fianco avrà i due incursori Marin e Caruso.

Onda dovrebbe essere schierato a destra, mentre in attacco dovremmo vedere nuovamente la coppia Tedesco-Simonetti, ma anche Tandara potrebbe dire la sua a gara in corso, data la sua precisione tattica da uomo squadra. Nel Fasano, reduce dalla fatica di coppa col Tolentino in settimana (gara finita 1-1), Laterza dovrebbe schierare un 4-4-2. Davanti a Suma, i quattro del pacchetto arretrato dovrebbero essere Rizzo, Scardicchio,Gonzalez e De Vitis, ma anche il nuovo arrivato Cassano potrebbe essere impiegato da giovane over. Ganci in cabina di regia con Schena ad agire da rubapalloni, a sinistra dovremmo rivedere Corvino, con l’ex Nardò pronto a prendere il posto di Titarelli, mentre a destra occhio anche alle veloci incursioni di Prinari. Abbastanza scontata la coppia offensiva Diaz-Forbes con l’argentino di Esperanza a caccia del decimo centro stagionale. Fuori casa i biancazzurri non vincono dal 6 ottobre scorso quando si imposero ad Altamura per 3-1. Arbitrerà il signor Fantozzi di Civitavecchia, i suoi assistenti saranno Tonti di Ancona e De Nardi di Conegliano. Fischio d’inizio del match previsto per domenica 2 febbraio alle 14,30.