Santa Marina, Comune vince causa per i terreni a mare

Rigettati dal Tribunale di Lagonegro i ricorsi, nei confronti del Comune di Santa Marina, di alcuni cittadini, difesi dagli Avvocati Castaldo, De Falco e Signorelli, che richiedevano l’usucapione relativo ad alcuni lotti di terreno, in ragione del possesso esercitato. Accoglie invece la domanda riconvenzionale di restituzione dei terreni, previo riconoscimento della titolarità degli stessi in capo al Comune.

“Quanto invece alla domanda riconvenzionale proposta dal Comune -si legge nella sentenza- ritiene il Tribunale che, per le ragioni suesposte, la stessa deve essere accolta, trattandosi di lotti di terreno ricadenti nel patrimonio dello Stato (e quindi del Comune di Santa Marina)”.

“Ancora una causa vinta dal Comune di Santa Marina- ha dichiarato il Sindaco Giovanni Fortunato- ringrazio per questo risultato l’avvocato Jessica Filizola. Continua così il nostro cammino verso la costruzione della Città del Futuro. Questi terreni -continua Fortunato- saranno riqualificati e restituiti al popolo, serviranno per creare nuovi spazi e nuove infrastrutture per la crescita del nostro paese”.