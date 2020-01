Caseificio abusivo a Capaccio: scattano i sigilli

Sono stati i carabinieri del Nucleo Antifrode di Salerno, insieme al personale Asl, ad apporre i sigilli ad un caseificio abusivo, sito lungo la SS18, a Capaccio Paestum. L’attività è avvenuta questa mattina. Stando alle prime ricostruzioni il caseificio svolgeva attività senza la necessaria licenza. In particolare la documentazione per l’autorizzazione non era completa.

Il caseificio, in realtà, non vendeva al dettaglio ma era un rivenditore per altri negozi. A finire nei guai una famiglia di Albanella.

Denunciato il titolare del caseificio sottoposto a sequestro amministrativo.