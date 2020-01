Serie D: la Gelbison sposa il progetto “plastic free”

La Gelbison, squadra ufficiale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni diventa Plastic Free. Sarà il presidente dell’area protetta, Tommaso Pellegrino a consegnare ai ragazzi della Prima Squadra le bottigliette in alluminio a marchio Parco create per abbattere l’uso della plastica. La notizia è arrivata questa mattina al termine dell’incontro tra il Presidente Pellegrino, il direttore del Parco Gregorio Romano e l’avvocato Vincenza De Luca Vice presidente dell’Asd Gelbison.

La dirigente rossoblu ha consegnato a Pellegrino la tessera socio dell’Asd Gelbison e la maglia della prima squadra su cui fa bella mostra il Logo del Parco, la Primula Palinuro. Ad inizio stagione l’Ente Parco accogliendo la richiesta della società ha concesso il patrocinio alla squadra di calcio, che ben rappresenta l’area protetta dal Cilento, agli Alburni al Vallo di Diano. Ora questa collaborazione si arricchisce di nuovi contenuti.

La prima squadra sarà Plastic Free con l’utilizzo delle bottigliette in alluminio, inoltre saranno organizzati incontri a tema con i ragazzi della scuola calcio per sensibilizzarli sulle tematiche sociali ed ambientali e “terzo punto – sottolinea il Presidente Pellegrino- lavoreremo con la Gelbison per diffondere ulteriormente tra i ragazzi l’importanza dello Sport. Dobbiamo lavorare per far si che sempre di più i nostri figli si avvicinino alle attività sportive per migliorare la qualità della vita e della nostra salute. Un plauso alla Gelbison e al suo settore giovanile particolarmente frequentato. Una società che ha messo in campo un progetto sportivo con entusiasmo, passione e attenzione”. “Siamo consapevoli dell’importanza del nostro progetto – ribadisce la vice presidente De Luca. Ringraziamo il Presidente Pellegrino e il direttivo del Parco per la collaborazione con la nostra società. Due realtà territoriali unite dal medesimo obiettivo, lavorare per la promozione e valorizzazione del Cilento”