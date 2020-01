Gestione congiunta Paestum – Velia, Genius Loci: sfida ardua e avvincente

Venerdì 7 febbraio nell’auditorium della Fondazione Alario inizierà il percorso comune del Parco Archeologico di Elea-Velia con il Parco Archeologico Paestum con un incontro col territorio promosso dal direttore Zuchtriegel.

“È un primo passo di un percorso che deve vederci tutti interessati, attivi e partecipi perché se Velia funziona allora funziona tutto il territorio e perché le entusiastiche speranze riposte in tale nuovo assetto non debbono farci cadere nell’inganno di ritenere che questo accorpamento con Paestum possa cambiare le sorti di Elea-Velia con la bacchetta magica se non cambiamo noi, se non cambia l’ecosistema, a partire dai decisori pubblici che avranno l’onere principale di attivarsi e di attivare, ponendosi come creatori di contesto in un percorso di definizione strutturale degli assetti, degli obiettivi e degli strumenti attorno a prospettive d’area di lungo periodo”, dice Giuseppe Di Vietri, presidente dell’Associazione Genius Loci, che ha deciso di scrivere una lettera aperta ai rappresentanti delle istituzioni locali.

In particolare l’associazione Genius Loci Cilento si rivolge ai Sindaci dei Comuni che nel 2016 sottoscrissero il “Protocollo di Intesa per la manutenzione ordinaria e al promozione dell’area archeologica di Velia nonché per la valorizzazione integrata delle risorse territoriali” ma anche ad altri Sindaci, auspicando anche una partecipazione del tessuto sociale, imprenditoriale, professionale, del terzo settore “perché – dice – la sfida che ci attende è ardua e avvincente, ricca di difficoltà e di opportunità, ed è una sfida a cui non possiamo sottrarci e che anzi dobbiamo affrontare con ambizione e responsabilità, con forza, determinazione, cuore e coraggio, soprattutto noi giovani”.

Ecco il testo della missiva:

Gent.mo Sindaco,