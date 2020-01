I sapori del Cilento protagonisti a Milano

Un pranzo della domenica a base di pane e pizza secondo le tradizioni del Cilento: è il claim dell’evento in programma il 2 febbraio prossimo in Via De Amicis 45 a Milano. ‘DaZero&Friends’, infatti, celebra l’enogastronomia cilentana in occasione dell’apertura del terzo locale ‘Da Zero’ in terra meneghina, puntando sui profumi e sapori tipici della Dieta Mediterranea, della Festa del Pane di Trentinara e della Festa dell’Antica Pizza Cilentana di Giungano.

A presenziare all’incontro il sindaco trentinarese, Rosario Carione, ed il vicesindaco giunganese, Franco Russomando, oltre agli organizzatori dei due noti eventi estivi del Cilento, ovvero il presidente della Pro Loco Trentinara, Alfonso Guazzo, ed i vertici dell’associazione ‘Cilentum Pizza’, Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola.

Ad allietare il pranzo il maestro Angelo Loia, noto interprete della canzone popolare cilentana. Previsti anche laboratori didattici dedicati alla preparazione del pane e della pizza, rigorosamente made in Cilento. L’evento è patrocinato dai Comuni di Trentinara e Giungano.