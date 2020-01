Difensore civico accoglie ricorso: Comune consegni atti del Natale

Il Difensore Civico regionale accoglie il ricorso degli attivisti 5 Stelle di Agropoli: l’Amministrazione comunale di deve rispondere all’accesso civico riguardo al progetto “Natale delle Meraviglie 2019”.

Nella giornata di ieri il Difensore Civico della Regione Campania, l’avv. Giuseppe Fortunato, ha inoltrato agli uffici comunali di Agropoli l’invito a rispondere dalla richiesta di accesso civico generalizzato avanzata da un attivista riguardo il progetto degli eventi “Natale delle Meraviglie 2019” finanziato dalla regione per 45 mila euro.

“Una piccola vittoria – fanno sapere i 5 Stelle – La richiesta di visionare il progetto nasce dall’intento di fare una oggettiva valutazione dei risultati in base alle ricadute preventivate per gli eventi natalizi passati.

Nello specifico se la capacità di attrarre significativi flussi turistici e la durata della loro permanenza sul territorio sia stata in linea con quanto prospettato nella fase di progettazione. Un’altra importante analisi va fatta sul reale impatto degli investimenti che ci sono stati (circa 100 mila euro) e se questi abbiano avuto una ricaduta economica sulla cittadinanza”.

“Solo partendo da un’analisi oggettiva si può cercare di migliorare in futuro – proseguono gli attivisti 5 Stelle – In seguito al ricorso accolto dal Difensore Civico, l’Ufficio Turismo del Comune di Agropoli ha inviato alcuni atti inerenti le manifestazioni natalizie (alcuni documenti anche in maniera erronea), ma ad oggi ancora non ha inviato il progetto presentato in Regione per ottenere il finanziamento così come esplicitamente richiesto nella richiesta di accesso civico”.

“Si attendo ora risposte concrete e solo dopo si proverà, carte al mano, a fare una sana e oggettiva analisi della così discussa edizione del Natale agropolese”, concludono i 5 Stelle.