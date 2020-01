Dal Palinuro Med alla top 200 di ITunes

È uscito il 30 gennaio per Key Music il singolo di debutto di Veronica dal titolo Kaleidoscopio. Il brano è prodotto da Cantieri Sonori e scritto in collaborazione con Marco Cangiula, in arte Andrè, concorrente della 54° edizione del Festival di Sanremo.

Il brano ha debuttato nella classifica generale Top 200 di iTunes classificandosi alla #163 posizione e in Classificaindie alla #7 posizione come artista indipendente emergente.

Veronica Di Nocera è una cantautrice nata a Napoli 24 anni fa e vive ad Aversa in provincia di Caserta. Sin dalla tenera età ha mostrato una spiccata predisposizione per la musica iniziando a suonare la chitarra all’età di 10 anni. Ha, poi, continuato il suo percorso artistico cantando in diverse band emergenti della sua città. In seguito, si è fatta notare per le sue doti di cantautrice partecipando a piccoli concorsi musicali di paese. Nel 2016 ha preso parte a diversi festival canori raggiungendo la semifinale nazionale della 59° edizione del Festival di Castrocaro.

A giugno del 2017 ha raggiunto la finale nazionale della prima edizione del Premio Mario De Rosa con la straordinaria partecipazione in giuria di Mogol.

Le sue passioni musicali l’hanno avvicinata alla musica pop e country. Uno dei suoi idoli è Taylor Swift, ma il suo mito è Michael Jackson, fonte indiscussa della sua ammirazione per i testi delle canzoni e le leggendarie performance.

Ha inoltre scritto numerosi brani per la nota compilation Hit Mania, collaborando con Luis Navarro per i singoli I Believe in your eyes, Cloud Nine, Please don’t stop the vibes e Just Superstar.

Nel 2018 ha perfezionato le sue conoscenze musicali frequentando il Master of Music presso la Luiss Business School, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con interpreti, autori e cantautori del calibro di Giorgia, Tommaso Paradiso e Cheope (Mogol).

Nel 2019, a conclusione del corso di studi, ha avuto la possibilità di essere inserita nel team di iCompany per l’organizzazione del concertone del Primo Maggio, dove ha affiancato Lodo Guenzi e Ambra Angiolini in diretta nazionale durante la sigla di apertura dell’evento.

A luglio del 2019 ha organizzato la 6° edizione del Palinuro Med, evento culturale patrocinato dal comune di Centola – Palinuro, dove si è esibita assieme a numerosi artisti emergenti.

Kaleidoscopio è incentrato sul disagio vissuto dalle vittime di bullismo ed è raccontato tra synth e drum machine che vanno a marcare il peso psicologico causato da una società conformista, dove tutto si dissolve in un silenzio – assenso assordante che non lascia spazio alla diversità.

Il brano elettropop è ispirato all’esperienza della stessa cantautrice che ha subito in adolescenza atti di bullismo. Tuttavia, il singolo lascia spazio a una visione più ampia, dove i veri protagonisti sono coloro che inspiegabilmente e quotidianamente vengono spinti giù nel baratro dell’isolamento.

Kaleidoscopio è un inno alla Self-confidence e al coraggio di guardare il mondo dal proprio punto di vista.