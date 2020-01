Agropoli, scontro sulla Cilentana: due donne in ospedale

AGROPOLI. Ennesimo incidente stradale questa mattina sulla Cilentana, intorno alle 13. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo Agropoli Sud tra una Smart e una Citroen C3. Stando alle prime ricostruzioni la prima vettura, ha impattato con l’altra automobile che sopraggiungeva in quel momento.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca. Le due donne sono state trasportate all’ospedale “San Luca” per accertamenti ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi e sono state subito dimesse.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare responsabilità.