VIDEO | Anche Superman promuove Acciaroli

Un breve documentario per descrivere e raccontare Acciaroli. Nulla strano se non fosse che il protagonista è Henry Cavill, attore britannico con un lungo curriculum in varie produzioni hollywoodiane, tra cui Batman v Superman, Castello di Sabbia, Justice League, Mission: Impossible – Fallout e Nomis. Cavill è molto legato all’Italia, essendo stato fidanzato due anni con l’attrice italoamericana Gina Carano e adora la località cilentana.

Il racconto di Acciaroli

Nel video racconta Acciaroli, il suo mare, i suoi paesaggi e racconta la longevità degli abitanti di questo territorio. Uno su 10 vive fino a cento anni, dice. Il documentario è l’occasione per pubblicizzare Rosemary Water, acqua di rosmarino, un prodotto realizzato in Inghilterra ma che ha un legame con il Cilento.

Lo spot

David Spencer-Percival, l’ha ideato dopo una visita ad Acciaroli con la moglie Bonita. Immaginando che il rosmarino potesse essere uno dei segreti dell’elisir di lunga vita degli abitanti, ha pensato di inserire questa pianta nella sua alimentazione. Ma non voleva mangiarla e sul mercato non c’erano bevande a base di rosmarino. Ecco perché decise di crearne una sua. David ha progettato No1 Rosemary Water, una bevanda rinfrescante e pregiata, disponibile in vari formati.

Henry Cavill la promuove e nel video mostra ai suoi 1,4 milioni di fans anche le bellezze di Acciaroli. La località cilentana di riflesso ottiene una grandissima pubblicità.