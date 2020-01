Turismo: un accordo tra Capaccio, Agropoli e Castellabate

Capaccio Paestum, Agropoli e Castellabate insieme per il turismo. I tre enti sono coinvolti in un protocollo d’intesa per iniziative di pianificazione turistica. La stipula di un accorda nasce dalla considerazione che i tre comuni “rappresentano insieme un territorio con enormi potenzialità di crescita grazie a elementi comuni di attrattività come presenza di strutture ricettive; possibilità di valorizzare oltre che il turismo del mare, anche il turismo verde; hanno un paesaggio culturale sostanzialmente intatto; una pluralità di eventi e manifestazioni di richiamo” fanno sapere i comuni coinvolti.

Ma non solo: gli Enti, considerata la presenza di Stakeolders che da anni operano nel settore turismo, ritiene che le loro attività possano migliorare grazie alla collaborazione con le istituzioni, promuovendo forme di organizzazione a livello locale della recettività, dei servizi e dell’offerta turistica”.

Di qui la decisione di siglare un accordo di cooperazione che sfruttando prestigio e notorietà dei tre centri permetta di attivare partenariati e dei progetti di cooperazione interregionale nel settore del turismo, della promozione e dell’accoglienza.