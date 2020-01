Si aggirava con fare sospetto ad Ottati: scatta divieto di ritorno

OTTATI. In una nota a firma del questore di Salerno si fa divieto a R.D.F. di fare ritorno nel comune di Ottati, pena l’arresto. L’uomo, originario di Secondigliano, Napoli, 51enne, era stato rintracciato e controllato dai carabinieri di Sant’Angelo a Fasanella nel mese di dicembre scorso su segnalazione di cittadini ottatesi che lamentavano la presenza di un uomo intento a girare per le vie del paese con fare sospetto e a disturbare le persone.

Da accertamenti i militari appuravano che il 51enne era già conosciuto alle forze di Polizia per truffa, anche tentata ai danni di anziani, minaccia a resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione, frode nell’esercizio di commercio, lesioni, danneggiamento.

Non avendo dimora ad Ottati né residenza, né giustificazione lavorativa l’uomo ha ulteriormente insospettito i carabinieri. Il 51enne è stato ritenuto pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica. È stato vietato al de F. di fare ritorno ad Ottati per i prossimi due anni.