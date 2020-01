Serie D: Gelbison nuovo arrivo in attacco

Nuovo arrivo in casa Gelbison. Giunge dal Potenza con la formula del prestito, il giovane e promettente attaccante Fabio Lorusso, classe 2001. Il giovanissimo Lorusso, cresciuto nel vivaio del Potenza (Serie C), vanta esperienze in tornei prestigiosi. Da oggi è a disposizione di Mister Luigi Squillante.