Eccellenze Campane festeggia il fagiolo di Controne

Una settimana di celebrazioni in cui Eccellenze Campane celebra il fagiolo bianco di Controne. BEan Good in Controne, l’iniziativa dedicata al prezioso legume, sbarca a Milano fino a domenica 2 febbraio tra incontri istituzionali, poesia e show cooking. Per tutta la settimana nel ristorante di via Cusani 1 sarà possibile gustare le qualità del fagiolo.

La mattina di giovedì 30 è in programma nello store milanese un dibattito tra autorità del Comune di Milano, Slow food Milano ed esponenti del Comune di Controne. L’incontro metterà al centro le prelibatezze basate sul fagiolo bianco, le sue proprietà che provengono dalla natura unica dell’area degli Alburni, fino ad alcune dimostrazioni culinarie che saranno oggetto di uno show cooking. Tra i partecipanti per il Comune campano ci saranno Ettore Poti, Sindaco del Comune di Controne, Marco Caponigro, Presidente del consiglio comunale, Francesco Verlotta, Assessore comunale. Per il Comune di Milano ci sarà il Presidente della Commissione Bilancio, Emmanuel Conte.

Inoltre, mentre a Milano gli ospiti di Eccellenze Campane potranno gustare il menu basato sul gustoso legume, martedì 28 gli ospiti che si recheranno nel ristorante di Via Brin a Napoli troveranno un piatto a base di fagioli di Controne ad un prezzo speciale, ed un piatto di verdure Ortaglia cotte al forno in onore del libro Ortaglia del poeta Mimmo Grasso che verrà presentato proprio martedì nella sede napoletana di Eccellenze Campane.

La settimana di festa milanese conclude BEan Good in Controne, iniziativa che ha già animato Napoli dal 16 al 22 dicembre, nella sede di via Brin. La kermesse è nata per volontà della dott.ssa Marisa Mirella Prearo, curatore scientifico del progetto Premio ExtrAlburno, la quale ha individuato Eccellenze Campane per promuovere Controne e i prodotti dell’area degli Alburni fuori dai confini regionali. BEan Good in Controne è stato presentato per la prima volta presso l’ambasciata italiana dell’Aja in occasione della “Settimana della Cucina italiana nel Mondo” tenutasi dal 18 al 24 novembre scorso.

Considerato il re dei legumi, il fagiolo di Controne viene anche definito “carne dei poveri” in quanto ricco di vitamine, una specialità di fagiolo molto particolare grazie al suo sapore e alla buccia molto sottile, quasi impalpabile e altamente digeribile. È considerato il fiore all’occhiello di Controne: infatti la zona possiede un microclima ideale e acqua ricca di caolino proveniente dalle numerose sorgenti presenti nel territorio stesso. L’area degli Alburni in cui è immersa Controne è inoltre rinomata per la qualità dei suoi paesaggi che offrono un contesto ideale per il turismo esperienziale, per coniugare buona cucina e natura ancora incontaminata.

Bean Good in Controne è una iniziativa articolata in una serie di appuntamenti ed è parte integrante del progetto PREMIO EXTRALBURNO, cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 Linea Strategica “Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura”.

Eccellenze Campane

Eccellenze Campane è un polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra, Milano e prossimamente a Roma che riunisce piccole imprese locali, operanti nei diversi comparti del settore di riferimento. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal “produttore” al “consumatore”, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali. Eccellenze Campane è, infatti, l’unico centro in Italia dove si producono, si vendono e si consumano prodotti gastronomici di alta qualità: si propone di diventare centro di attrazione in cui elementi quali qualità, tipicità, cultura e tradizione si coniugano con i concetti di sostenibilità, accessibilità, economicità.