Capaccio, la Parrocchia di San Vito celebra la Festa della Famiglia

La Parrocchia di San Vito Martire a Capaccio Scalo celebra la Festa della Famiglia. Dopo la messa di apertura che si è tenuta domenica scorsa alle 11, si prosegue mercoledì 29 gennaio alle 20 con la veglia di preghiera sul Vangelo delle nozze a Cana guidata dal diacono permanente Gennaro Marciano.

Venerdì 31 gennaio, alle 18.30, si terrà un incontro organizzato dall’OFS e aperto a tutti sul tema “Riconoscere i figli attraverso il rapporto tra San Francesco e suo padre” presso il salone parrocchiale. Relazionerà Massimo Ambrogi. Alle 19.30 seguirà presso l’oratorio parrocchiale un incontro con e per i giovani dai 14 ai 30 anni, coordinato da don Orlando Viggianiello sul tema “Ho una cosa da mostrarti”: catechesi con visione del film “Una famiglia all’improvviso”.

Sabato 1 febbraio alle 10 incontro con i bambini sul tema “Ohana: vuol dire famiglia”. Catechesi con visione del film Lillo e Stick, presso l’oratorio parrocchiale. L’incontro sarà a cura del seminarista Giovanni Cairone. Alle 15.30, sempre presso l’oratorio, incontro per i ragazzi delle scuole medie sul tema “Quale vino puoi essere per la tua famiglia?” L’incontro sarà a cura di Giovanni Cairone e don Orlando Viggianiello. Alle 19, don Orlando e Massimo Ambrogi incontreranno le famiglie e non solo. Il tema dell’incontro sarà “Non hanno più vino… il dialogo in famiglia”.

Domenica 2 febbraio alle 10.30 incontro di formazione con i catechisti e il consiglio parrocchiale. Il tema “Non hanno più vino… annunciare il Cristo” e alle 17.30 messa conclusiva presieduta dal vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Ciro Miniero,