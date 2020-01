10 consigli per proteggerci online

Dalle chat all’online banking, usiamo Internet praticamente per tutto ciò che facciamo, il che significa che siamo sempre più a rischio di attacchi informatici. Naturalmente esistono modi e strumenti per proteggere i propri dati – soprattutto a livello aziendale – ma anche nel nostro quotidiano possiamo adottare delle buone pratiche per garantirci un ottimo livello di sicurezza online. Ecco a voi dieci consigli per proteggerci online:

Creare password complesse

Per ogni account che creiamo dobbiamo inventare anche una password. Usa lettere numeri e simboli in modo casuale così da essere complesse e difficilmente hackerabili. Se hai difficoltà a tenerne traccia, prendi in considerazione l’utilizzo di un gestore di password.

Cambia frequentemente i nomi utente

Sebbene i nomi utente possano non sembrare importanti quanto le password, anche loro possono essere una porta d’ingresso per gli hacker. Aggiornali spesso e cerca di non riutilizzarli tra i vari siti.

Fai attenzione al WiFi pubblico

Se viaggiate spesso e utilizzate le reti pubbliche fate molto attenzione a che informazioni trasmettete mentre siete connessi al WiFi. Le reti pubbliche infatti sono le più deboli. Se dovete usare per forza una rete pubblica munitevi di uno strumento che crittografa la vostra rete, disponibile anche per smartphone, come una rete VPN.

Disabilitare il Bluetooth o WiFi automatico

Quando il telefono è impostato per connettersi automaticamente alle reti Wi-Fi disponibili o se hai sempre il Bluetooth abilitato, le persone nelle tue vicinanze hanno più opportunità di hackerare il tuo dispositivo. Disabilita queste funzionalità e poi ripristinali una volta che hai accesso a una connessione Internet sicura.

Installa gli aggiornamenti

Non ignorate gli aggiornamenti. Infatti, prima li installi, meglio è: mantenere aggiornati i sistemi operativi dei tuoi dispositivi può aiutare a proteggere i tuoi dati, correggere le falle di sicurezza e rimuovere i bug del computer o app.

Utilizzare un antivirus.

È sempre una buona idea avere un antivirus installato sul tuo computer, anche se è una versione gratuita o il pacchetto più semplice.

Siti sicuri e download affidabili

Tutti i siti internet sicuri vengono ora indicati con il protocollo https, mentre se un sito viene considerato non affidabile o addirittura pericoloso, Google invia un messaggio di pericolo. Visitate dunque solo siti ritenuti sicuri e se ricevete mail con indirizzi strani, con errori di ortografia o ù uno strano allegato, è probabile che si tratti di una truffa o di tentativi di phishing. Osservate attentamente l’indirizzo e-mail prima di aprirlo e verifica l’origine del messaggio o prima di premere “rispondi”.

Uso dei social

Riflettete sempre prima di pubblicare delle foto o dei contenuti online, soprattutto sui social network. Quando un contenuto è online lascia delle tracce perenni, anche se cerchiamo di cancellarlo. Visitate sempre anche la sezione privacy dei social che utilizzate per modificare le impostazioni di condivisione e visualizzazione.

Proteggi i tuoi dispositivi

Utilizza le impostazioni di sicurezza su tablet, laptop e smartphone. Questo potrebbe essere un ID impronta digitale, un numero PIN o una combinazione di entrambi e renderà impossibile o almeno più difficile per qualcuno sbloccare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

Eseguire il backup

Se si verifica una violazione dei dati, l’ultima cosa che vuoi è perdere documenti importanti o foto preziose. Assicurati di eseguire regolarmente il backup dei dati sulla tua piattaforma cloud preferita o su un’unità esterna.