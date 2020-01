Policastro: una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Una giornata dedicata alla raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà. E’ l’iniziativa di Solidarietà Nazionale Salerno che già da tempo promuove questi appuntamenti per aiutare le persone indigenti del territorio. Il prossimo è sabato primo febbraio, a Policastro Bussentino.

Gli attivisti di solidarietà nazionale saranno presso il supermercato di località Parco degli Ulivi dalle 16.30 alle 19.30.

Ognuno potrà contribuire decidendo di donare un prodotto di prima necessità che verrà poi consegnato alle famiglie bisognose.