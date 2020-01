Cilento perde l’eliambulanza: trasferita a Napoli

Sanità nel Cilento: “scippato” il servizio di eliambulanza. Dal 23 gennaio a Pontecagnano Faiano non c’è più l’elisoccorso il cui intervento era decisivo per i codici rossi sul territorio. Nelle persone con imminente pericolo di vita questo mezzo di soccorso era l’unica strada, un sinonimo di speranza.

I problemi maggiori li avrà soprattutto il comprensorio del Cilento dove, in particolare nelle aree interne, un’ambulanza per arrivare può impiegare oltre 40 minuti.

L0’aeroporto di Pontecagnano, invece, aveva un elicottero pronto dall’alba al tramonto per correre in soccorso di malati gravi in imminente pericolo di vita da trasportare in tempi record a seconda delle patologie negli attrezzati ospedali della Regione Campania. Ora, invece, l’eliambulanza è stata trasferita, almeno secondo quanto si apprende, all’Ospedale del Mare di Napoli.

Una scelta scellerata per molti che privano Salerno, l’avellinese, le coste del Cilento e le aree interne di un pronto intervento a salvaguardia della vita umana.

Dalla Regione Campania, però, in serata è arrivata una nota: “si conferma che l’elicottero del 118 destinato alla copertura delle richieste di pronto intervento per la zona sud della regione, continuerà ad avere come base operativa l’eliporto di Pontecagnano”.