Sanza: stop automobilisti indisciplinati, arriva lo street control

SANZA. Uno street control a disposizione della polizia locale. Accade a Sanza dove i vigili urbani avranno l’opportunità di avere a disposizione un apparecchio che garantirà il monitoraggio dei veicoli in transito o in sosta. Il sistema è semplice: il macchinario installato sull’abitacolo dell’auto di servizio, sarà in grado di leggere le targhe di veicoli fino ad oltre venti metri e controllare vetture in sosta vietata o in doppia fila ma anche la regolarità di bollo, assicurazione e violazione.

Tutti i dati verranno immagazzinati, poi un addetto della polizia locale verificherà le informazioni e provvederà ad emettere la contravvenzione.

Lo street control è un sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi. Tramite questo, è possibile scattare due foto in simultanea (una alla targa e l’altra all’abitacolo). Queste foto arrivano in tempo reale sul tablet di cui è dotata la pattuglia. Diversi comuni si sono dotati di questa apparecchiatura, anche nel Cilento, tant’è che non sono mancate polemiche relativamente all’uso, per qualcuno finalizzato unicamente ad incassare denaro.

C’è voluto un parere ufficiale del Ministero dei Trasporti per fare chiarezza:le contravvenzioni vanno di norma contestate immediatamente. Solo quando questo non è tecnicamente possibile o pericoloso, allora è lecito il verbale differito.