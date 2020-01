Piaggine plastic free: ecco gli erogatori di acqua nelle scuole

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, aderisce al protocollo d’intesa con la Consac Gestion Idriche Spa e l’Ente Parco. Nello specifico sarà installato un erogatore d’acqua potabile presso l’Istituto Scolastico situato in Piazza Vittorio Veneto.

In particolare Parco e Consac avevano promosso questa iniziativa per sollecitare azioni volte alla tutela dell’ambiente, del territorio e del mare mediante iniziative sensibilizzazione ed informazione presso gli istituti scolastici, ma non solo. Tra gli obiettivi quello di proseguire nella realizzazione delle attività già avviate col progetto “Acqua Si…Ma plastic free”, in questa fase attraverso l’installazione di erogatori di acqua potabile presso gli istituti scolastici dei Comuni aderenti al protocollo.

Il progetto che metterà in atto Piaggine avrà un costo di 500 euro.

Nelle scorse settimane anche altri comuni del Cilento, Vallo di Diano e Aburni sono state distribuite nelle scuole delle borracce in alluminio, per promuovere la riduzione della plastica.