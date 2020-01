Padula, incontro per la valorizzazione della Certosa

Il sindaco di Padula Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo hanno incontrato questa mattina, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Direttore Generale Dei Musei MIBAC Antonio Lampis.

In occasione di un incontro sul tema della valorizzazione e di presentazione del progetto “Un lupo al Museo” sugli esperimenti sociali negli spazi museali a cura di Ugo Cantalupo, è stata esposta l’idea di rendere più forti i legami tra il mondo della scuola e quello dell’arte “adottando” un museo per rendere maggiormente incisive le azioni di promozione legate al bene stesso.

“Con il Direttore Lampis abbiamo discusso della Certosa e delle strategie di valorizzazione e promozione che stiamo mettendo in campo che coinvolgono anche i Musei Civici – hanno commentato il sindaco Imparato e l’assessore Chiappardo – Sono tante le attività in programma per il 2020 per rendere la Certosa sempre più fruibile e viva, un impegno che il Direttore Lampis ha particolarmente apprezzato e per il quale ha garantito la sua collaborazione”.