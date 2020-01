AAA… cercasi location per matrimoni a Felitto

FELITTO. Un avviso pubblico per individuare location dove poter celebrare matrimoni civili. L’amministrazione comunale ha espresso parere favorevole all’istituzione di separati uffici di Stato Civile per la celebrazione dei riti e dopo aver ottenuto il via libera anche della Prefettura nelle scorse settimane, si è messo alla ricerca di immobili, ville di valore storico, architettonico e artistico o altri luoghi adatti allo scopo e in possesso dei requisiti di legge e del giusto decoro.

Qualora idonei questi verrebbero concessi per 3 anni al Comune in comodato gratuito al solo fine di istituire separati uffici di Stato Civile e per la sola celebrazione di matrimoni. L’iniziativa dell’amministrazione comunale punta anche a favorire la scelta di Felitto come luogo dove pronunciare il fatidico si.

Individuare location mozzafiato che possano rappresentare un’attrattiva, infatti, consentirebbe anche di promuoverle al di fuori del paese incentivando i futuri sposi a scegliere il centro della Val Calore per il matrimonio.

Del resto il turismo del settore è in forte ascesa. Lo dimostra il fatto che da tempo diversi comuni del Cilento stanno individuando dei luoghi per celebrare matrimoni al di fuori della casa comunale riuscendo ad intercettare soprattutto coppie straniere che scelgono questo territorio per festeggiare il giorno più bello della loro vita.