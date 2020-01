Ville e appartamenti di lusso: i servizi Sotheby’s Italia

Vendere o acquistare immobili di lusso richiede servizi esclusivi e una cura estrema dei dettagli. Dalla lunga esperienza della rinomata casa d’aste è nata una divisione dedicata al mercato immobiliare con uffici che coprono l’intero territorio italiano. Offerte uniche e grande professionalità sono alla base del successo di Sotheby’s Italia, che propone un ventaglio ampio di possibilità. Conosciamo da vicino questa interessante realtà.

Il mercato immobiliare di lusso non conosce crisi e anche in Italia sono numerose le proposte che compongono l’offerta di settore. Dal nord fino al sud, senza tralasciare le isole, le possibilità sono ampie e variegate, tutte accomunate da altissimi standard qualitativi ed estetici.

Per trattare in questo campo così competitivo e trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità, occorre affidarsi a un partner d’eccellenza. È questo il caso di Sotheby’s Italia, nata dalla celebre casa d’aste, la cui divisione dedicata agli immobili di lusso è attiva dal 1976 e opera in ogni parte del mondo.

Servizi esclusivi per immobili di pregio

Negli anni, Sotheby’s International Realty si è affermata come una delle realtà più importanti del settore, sia a livello internazionale che sul territorio italiano. Un player solido capace di trarre ulteriore forza e valore da un network che si compone di oltre 700 uffici. Una presenza capillare e diffusa, progettata per fornire servizi esclusivi in cinquantadue nazioni differenti.

In Italia, le proposte targate Sotheby’s sono valse all’azienda una crescita significativa, che l’ha collocata tra le grandi società immobiliari di lusso: un’ascesa frutto della professionalità, della competenza e dei più elevati standard ricercati in ogni contesto.

Sotheby’s ha raggiunto traguardi significativi grazie anche alla preparazione dei suoi agenti immobiliari, collaboratori esperti che operano in qualità di consulenti locali. Per farlo si avvalgono di una profonda conoscenza del mercato di zona, che garantisce una consulenza su misura in destinazioni italiane di élite. Da Milano al Lago di Como, passando per il Lago Maggiore e il Lago di Garda, l’area del Chianti e la Toscana; o ancora, dalla Sardegna alla Costiera Amalfitana, fino alle Alpi: l’offerta proposta da Sotheby’s Italia è ampia e variegata.

Per quello che riguarda la distribuzione dei suoi uffici su territorio italiano, Sotheby’s, proprio per soddisfare una domanda sempre in aumento, ha scelto di posizionare le sedi in luoghi strategici. Una presenza forte, che è possibile rintracciare a Firenze, a Como, a Milano, a Torino, sul Lago di Garda, a Porto Cervo, nonché a Roma: proprio l’apertura nella capitale, ultima in ordine di tempo, testimonia come ci sia la volontà costante di ampliare l’esperienza attiva sul campo.

Sotheby’s: la conoscenza del territorio al servizio del cliente

La volontà di offrire il miglior servizio e di rispondere pienamente alle esigenze di una clientela di livello fanno parte dell’identità stessa di Italy Sotheby’s International Realty. Una filosofia che ha consentito la creazione di un processo dinamico e ottimizzato.

Durante ogni fase del percorso, il team dell’azienda si dedica in via esclusiva alla selezione e alla ricerca della villa o dell’appartamento di lusso che sono perfettamente in linea con i desideri e le preferenze degli utenti, portando avanti il tutto con estrema cura e dedizione.

Ogni aspetto è attentamente vagliato, verificato e inserito in un contesto più ampio, volto a far emergere la soluzione ideale per quella specifica persona o nucleo familiare.

Combinando doti analitiche, esperienza e una profonda conoscenza del territorio oggetto della ricerca, il consulente immobiliare Sotheby’s sarà infine in grado di consigliare e supportare in maniera efficace il cliente.