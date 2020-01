Il Progetto “Terre del Bussento” a Sanremo 2020

Con l’hashtag #Sanremomania riparte alla volta della Città dei Fiori il Progetto Territoriale “Terre del Bussento”. Anche in questo 2020, per il sesto anno consecutivo, la carovana di “Terre del Bussento” si conferma la più numerosa d’Italia presente in terra ligure, per rappresentare con fierezza quelli che sono i valori distintivi delle ‘persone di cuore’ che vivono e operano in questo paradiso terrestre.

“Il gruppo più numeroso sarà il nostro. Circa 200 persone, tutte impegnate attivamente nel progetto, ‘invaderanno’ la Città dei Fiori dal 31 Gennaio al 9 Febbraio 2020” dice Matteo Martino, presidente di Cicas Sapri e ideatore del Progetto nell’Autunno del 2015.

Cinque comuni a patrocinare l’iniziativa: Sapri, Torraca, Tortorella, Morigerati e San Giovanni a Piro. Inoltre, saranno quattro gli istituti scolastici che hanno scelto di collaborare con il progetto: l’IIS Leonardo da Vinci di Sapri con l’indirizzo turistico, l’Istituto Tecnico Turistico di Montesano sulla Marcellana, l’IIS Carlo Pisacane di Sapri con il liceo musicale, l’Istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento.

Le principali attività che il gruppo di “Terre del Bussento” svolgerà durante la settimana del Festival saranno assistenza costante da parte degli studenti degli istituti sopra citati al Consorzio Gruppo Eventi per la gestione di Casa Sanremo; pranzo istituzionale di rappresentanza delle “Terre del Bussento” previsto per giorno 8 Febbraio 2020 con gli Chef Genesio Torre, Doris Torre e Giuseppe Montuori che delizieranno gli ospiti con i prodotti tipici del territorio; finale del concorso della quinta edizione “In viaggio verso Sanremo” prevista venerdì 7 Febbraio al Palafiori di Sanremo; terza edizione del “Premio Terre del Bussento – Winter Edition” prevista per sabato 8 Febbraio, questo sarà conferito a Michelangelo Lurgi, presidente e animatore di “Rete Destinazione Sud”; concerto inaugurale della Pisacane Wind Orchestra.

Quotidianamente vi saranno collegamenti in diretta con Radio MPA, con Radio Bussola 24 e con la web radio dell’ITT di Montesano; un contenitore di 45 minuti con approfondimenti e interviste ai protagonisti andrà in onda su Italia2 TV, Bussento Channel, Guendalina TV e Onda News; infine vi saranno contenuti speciali e curiosità sulla settimana sanremese del gruppo di “Terre del Bussento” sui canali social di Facebook e Instagram di Sapri Live e Bussento Channel.