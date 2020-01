Carnevale di Agropoli: ecco le novità

Proseguono i lavori per la 49^ edizione del Carnevale di Agropoli, la manifestazione più attesa da agropolesi e turisti nella stagione invernale. Ad un mese dall’evento i carristi lavorano aiutandosi a vicenda sulla preparazione dei carri allegorici. Quest’anno saranno cinque i carri, compreso il tradizionale carro di apertura Kajardin, che sfileranno lungo le vie cittadine. La prima sfilata sarà domenica 23 febbraio partendo da via Salvo d’Acquisto e arrivo in Piazza Vittorio Veneto, martedì 25 febbraio invece la sfilata partirà dal lungomare San Marco e proseguirà fino in Piazza.

“La passione dei carristi è davvero contagiosa, sono loro la vera anima del Carnevale” dichiara il sindaco Adamo Coppola, aggiungendo “Le presenze in città manifestano il grande successo di questo evento quindi, il Carnevale deve fare un salto di qualità, deve vivere tutto l’anno perché può innescare anche meccanismi finanziari utili a far crescere ancora di più l’evento stesso”.

Oltre le due sfilate, ci saranno altri eventi collaterali: due concerti, la sfilata dei bambini organizzata con i plessi scolastici, animazioni varie in piazza per adulti e bambini. Confermata anche la Corrida, sabato 22 febbraio, per la quale nei prossimi giorni ci saranno le audizioni presso l’Officina 72.