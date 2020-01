Padula, a scuola di Flower design con Federica Ambrosini

Presso la Certosa San Lorenzo a Padula, si è tenuto, nell’ambito dell’evento “NozzExpo – Wedding Day”, un seminario formativo

dedicato a chi si sta avvicinando al mondo dell’organizzazione degli eventi.



“Flower Design”, organizzato da Marianna Cafaro, in collaborazione con la Banca Monte Pruno e il Maestro Pino Pinto, ha visto la presenza di Federica Ambrosini, professionista esperta di floral design che, all’interno del workshop ha fornito consigli e suggerimenti per diventare flower designer ed event planner.

Per la Banca Monte Pruno è intervenuto il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea che ha sottolineato la vicinanza dell’Istituto di credito cooperativo per iniziative di qualità che puntano sulla formazione come leva di crescita.

“Nozzexpo – Weddingday”, la fiera del matrimonio all’interno del Paladianflex di Atena Lucana, proseguirà fino a domani.