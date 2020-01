Corleto Monforte: affidato il servizio di ripristino strade post incidente

Il Comune di Corleto Monforte ha affidato il servizio di pulizia e ripristino stradale a un operatore esterno all’Ente. L’operatore incaricato dovrà svolgere varie tipologie di interventi, in emergenza, post incidenti stradali.

Nellospecifico saranno svolti i seguenti interventi:

“Intervento standard ”: il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;

”: il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale; “ Interventi senza individuazione del veicolo responsabile ”: gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative

”: gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative “Interventi perdita di carico”: l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

Lo scopo è di ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale.

L’operatore deve garantire interventi tempestivi sul luogo del sinistro, al massimo, salvo casi di comprovata impossibilità, non superiori a : 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00 (escluso il sabato); 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00 e per i festivi e il sabato dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Il servizio avrà la durata di concessione per tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.