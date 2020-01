Cicerale: 25 pacchi alimentari per le famiglie bisognose

Il Comune di Cicerale pronto ad assegnare 25 pacchi alimentari a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale grave. Verrà concesso 1 pacco al mese per undici mensilità per l’anno 2020 (escluso il mese di agosto).

Possono beneficiarne tutte le famiglie residenti nel Comune di Cicerale con l’ISEE inferiore o uguale 3 mila euro, oppure con a carico familiari con particolari disagi, patologie o portatori di handicaps.

Tutti gli interessati dovranno compilare la richiesta e allegare i seguenti documenti:

documento d’identità del dichiarante in corso di validità;

attestazione ISEE 2019 (Redditi 2018) emessa in data successiva al 31/12/2019;

verbale di invalidità se vi sono componenti nel nucleo familiare.

La domanda dovrà essere compilata su apposito modello da ritirare all’ufficio dei servizi sociali del Comune e presentata presso il protocollo dell’Ente entro e non oltre il 15 febbraio 2020.