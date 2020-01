Ascea pensa già all’estate: ecco le tariffe per la sosta

ASCEA. Il Comune pensa già alla prossima estate. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha approvato le tariffe per la sosta per la stagione estiva 2020, ovvero dal primo giugno al 30 settembre. i Prezzi variano da 1 euro a 18 euro e cambiano in base alle località di riferimento.

Sosta a pagamento: i prezzi

Sul territorio comunale il costo per un’ora o frazione di ora sarà di un euro; 2,50 euro dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20; 2 euro dalle 20 alle 24. 5 euro il costo del parcheggio per l’intera giornata. 18 euro, invece, è il prezzo per l’intera giornata per camper o autocaravan.

Località Scogliera

Specifiche regole valgono per località Scogliera, dove le tariffe per la sosta, considerato che si tratta di una zona di alto pregio, sono maggiori. 5 euro per il parcheggio dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20; 2 euro dalle 20 alle 24, 6 euro per l’intera giornata. Nell’uliveto comunale, sempre in località Scogliera, le tariffe sono di 2,50 euro dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20; 5 euro per l’intera giornata.

Gli abbonamenti

L’Ente ha previsto anche degli abbonamenti mensili per la sosta. Per i cittadini il costo dell’abbonamento per l’intera giornata è di 15 euro; 25 per i non residenti, purché abbiano immobili ad Ascea o siano dipendenti di attività e uffici. In caso contrario il costo è di 45 euro.

Una nuova area per la sosta a pagamento

Il Comune di Ascea, infine, ha previsto una tra la strada di accesso al punto di raccolta rifiuti e la strada che dal lungomare porta alla chiesa.

La gestione della sosta in aree a pagamento sarà affidata a privati.