Roscigno, vicesindaco Bruno Ruotolo nel movimento di Toti

ROSCIGNO. Bruno Ruotolo ha aderito a “Cambiamo”, il movimento di Giovanni Toti. Ruotolo, vice sindaco del comune di Roscigno, Maggiore della Guardia di Finanza, era stato anche candidato alle Provinciali con il simbolo della Lega.

“E’ dal mese di novembre che ci rifletto. – dichiara Ruotolo- Purtroppo credevo, con vana speranza, che la Lega Campania e in particolare Salerno, fosse un po’ dotata di buon senso e rispetto sia per la comunità sia per le istituzioni e i principi. Invece mi sono trovato con gente che pensa ai propri interessi e che arruola gente di ogni dove. Non abbiamo imparato ancora nulla dal passato e dalla Lega di Salvini, attenta alle esigenze del territorio, alla risoluzione dei problemi e non agli interessi propri. Sono e sarò sempre di centro destra e vicino a Salvini e ai suoi veri politici e grandi uomini, ne sono tantissimi”.

Da ora Bruno Ruotolo sarà all’interno di Cambiamo con un ruolo importante in tutto il territorio degli Alburni, Cilento e Vallo di Diano.