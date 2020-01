Massaggi rilassanti o curativi anche a Roma

I centri estetici che offrono massaggi di vario genere sono oggi diffusi in tutta Italia. L’importante sta nello scegliere un centro estetico che offra tante tipologie di massaggi e che al suo interno offra dei professionisti esperti del settore, in grado di rendere il massaggio una vera e propria esperienza di benessere. Chi desidera dei Massaggi Roma presso Centro Estetico Indaco troverà professionisti ad offrire diversi tipi di massaggio. Le opportunità sono infatti varie, a partire dall’ormai classico shiatsu per arrivare sino al massaggio al cioccolato.

Massaggi e non massaggio



Sono molti coloro che nonperché ritengono si tratta di una necessità esclusivamente curativa. Si va dal fisioterapista, per fare un esempio, quando si hanno dolori o problematiche di vario genere, per guarire da tali disturbi. In realtà presso un qualsiasi centro estetico è possibile ottenere massaggi che aiutano non solo la salute, ma anche il benessere del nostro corpo e il rilassamento dello spirito. Si parla infatti di massaggi, al plurale, in quanto le tecniche applicabili sono molteplici. Tra queste, come abbiamo detto, una delle più note è quella che riguarda il massaggio shiatsu. Si tratta di una tecnica volta a riequilibrare i flussi energetici del corpo, per garantire un benessere assoluto. Molto noto è anche il linfodrenaggio,, soprattutto degli arti, per aumentare la depurazione dell’organismo.

Massaggi originali

Di certo una tipologia poco conosciuta di massaggio è quella con il cioccolato. Più che di un semplice massaggio stiamo parlando di una vera e propria coccola, che consente di rilassare la mente, grazie al profumo del cioccolato, ma anche di tonificare la pelle. Il cioccolato è infatti ricco di minerali, che attraverso il massaggio penetrano nella pelle, migliorandone il drenaggio e il nutrimento. Negli anni ’80 è arrivato in Italia il massaggio californiano, particolarmente utile per chi desidera un relax completo, con una sensazione di benessere diffusa in ogni fibra del corpo. Le tecniche di massaggio volte al rilassamento sono poi varie, particolarmente utili per chi si trova in un momento di particolare stress, in effetti possono funzionare al meglio su chiunque.

Migliorare la circolazione, eliminare lo stress

Ciò che si può ottenere con un massaggio dipende dalla tecnica utilizzata ma anche dalle necessità del singolo cliente. Sono molti coloro che si avvicinano ai massaggi proprio per eliminare lo stress cui ci sottopone la vita quotidiana. Un lavoro che occupa molte ore al giorno, impegni vorticosi ogni giorno della settimana, sempre più impegni anche nelle ore serali. Per ristabilire il proprio umore e tornare come nuovi il massaggio antistress è come il tocco di un angelo. I benefici di questo tipo di massaggio sono correlati alla stimolazione della circolazione venosa e linfatica. Possono dare un risultato antistress anche le etniche per il massaggio circolatorio; questa tecnica non solo aiuta il sistema circolatorio, ma può avere un effetto sedativo sull’apparato digerente. In questo tipo di massaggio, ma anche in altri, non si utilizzano solo tocchi e pressioni delle mani, ma anche appositi prodotti ricchi di principi attivi importanti per la salute.