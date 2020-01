Inverno cercasi: gelo e neve restano un miraggio

Gli amanti del tepore fuori stagione staranno gioiendo per queste giornate quasi primaverili nel pieno di Gennaio. È un mese anomalo, non c’è traccia di neve su tutti i monti e molto probabilmente terminerà così. Il grande freddo resterà lontano anche a fine mese e inizio febbraio. Al momento non si intravede una via d’uscita. Questo però non è bel tempo ma come si suol dire “maltempo anticiclonico”.

La qualità dell’aria è pessima e se non nevicherà si avranno carenze idriche in estate. Ogni stagione deve fare il suo corso. Quest’anno una serie di fattori remano contro l’inverno non solo in Italia ma in tutta Europa, Russia e anche Stati Uniti a tratti. L’unica nota positiva è la ripresa dei ghiacciai al Polo Nord.

Tuttavia, prima o poi il Vortice Polare, ossia la trottola gelida che contiene tutto il freddo al di sopra del Circolo Polare, si indebolirà comportando un primavera probabilmente fredda e pertubata.

Ma intanto ecco cosa ci attende nel week end nel Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo parzialmente nuvoloso. Da ovest giungerà infatti aria più umida atlantica. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo.

DOMENICA: sarà una giornata un po’ instabile con possibili deboli piogge. Venti moderati occidentali. Temperature in lieve calo.