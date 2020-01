Calcio a 5 femminile: Folgore Acquavella opposta al Belvedere

Dopo il turno di sosta, del passato weekend, torna in campo la Folgore Acquavella seconda forza del girone B di Serie C2 regionale di calcio a 5 femminile, con 18 punti dopo 7 partite giocate. La formazione guidata dal tecnico Di Luccio sarà opposta, sabato, al Belvedere, terza della classe con 9 lunghezze raccolte in 8 gare disputate.

La sfida metterà opposte, alle ore 20:00 al PalaPuglisi di Battipaglia, le cilentane con miglior attacco del torneo alle locali con la penultima difesa del raggruppamento. La gara, valevole per la decima giornata di campionato, vedrà la Folgore impegnata in trasferta, dove ha sempre vinto sin ora. A poche ore dalla gara è il jolly Petronilla Di Luccia a parlare a nome della squadra della sfida alle porte:

“Dalla prossima giornata –spiega la Di Luccia- non possiamo più permetterci di fare passi falsi. È importante, per noi, continuare la striscia positiva di risultati e dimostrare che meritiamo di stare in alto in classifica. Sarà però fondamentale – conclude la calcettista– non perdere la concentrazione e cullarsi sul risultato dell’andata, ogni partita è una storia a se e bisogna giocarsela col massimo impegno”.