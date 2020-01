Aquara, manifesto della minoranza contro l’amministrazione

“Incapaci e irresponsabili”. E’ firmato dai consiglieri Rosaria Corvino, Pasquale Brenca e Franco Martino il manifesto con cui la minoranza torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale elencando quelle che, a loro avviso, sono una serie di criticità dell’attività dell’esecutivo guidato da Antonio Marino. Ecco il testo del manifesto.

-SCEMPIO AMBIENTALE PINETA COMUNALE-

A titolo informativo si porta a conoscenza della cittadinanza le conclusioni cui è giunta la Procura della Repubblica di Salerno sulla questione Pineta Comunale; a dimostrazione, ove ce ne fosse stato bisogno, che non si tratta di “chiacchiere” ma di un fatto gravissimo ;

-Il Comando Stazione Carabinieri “Parco” di Ottati ha già multato il Comune di Aquara (€ 3.000) per il taglio abusivo di più di 100 piante, avvenuto in zona altamente protetta in assenza di ogni progettazione e autorizzazione annessa;

-La Procura della Repubblica rispetto a tali fatti ha riscontrato la configurabilità del delitto p. e p. dagli artt.142/1 lett. f) e g) e 146/1 D.lvo 42/2004, (taglio abusivo!) notificando l’avviso di garanzia;

-Dinanzi a un fatto di tale gravità, che ha arrecato un grosso danno ambientale in un’area protetta (senza benefici per il Comune) il Sindaco di Aquara e il suo Vicesindaco nonché presidente Uncem Campania fanno finta di nulla senza neanche costituirsi parte civile nel procedimento a tutela dell’Ente! Perché???

La costituzione di parte civile per difendere la posizione del Comune ed ottenere i danni subiti è un dovere anche morale, ed un eventuale valutazione negativa significherebbe sacrificare l’interesse pubblico ad appannaggio di interessi privati.

Ma un’altra domanda è lecita ? Chi ha ordinato quel taglio abusivo???

Mentre ad Aquara scompare un’area significativa di pineta, scompare la scuola (per equilibri di Comunità Montana!) e molti altri servizi, riappare però:

-l’aumento della indennità del Sindaco che viene portata a € 12.071,19 e quella degli assessori a € 4.245,44 (Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17.09.2019)

-l’aumento della spazzatura (per pagare società di recupero credito!)

persistono così azioni tese a coprire e difendere scelte amministrative del passato sbagliate (per es. Via E. Fermi, Gestione Pulmino, Centro Lontra, ecc. ecc.) continuando in questo modo ad appoggiare e tutelare il rampante Vice Sindaco autoritario, goliardico, accentratore, “tutto fare” che in effetti è un permanente facente funzione (essendo il Sindaco assente) e che forse andrebbe, per il bene di questa comunità, ridimensionato.

Poco chiaro è il sovraccarico di deleghe ad uno, a discapito di tutti gli altri consiglieri, i quali non osano opporsi!!!

E’ difficile capire ed è lecito pensare: forse non vi sono tra i consiglieri professionalità e personalità adeguate e capaci di portare avanti valide azioni amministrative ???

Comunque tra ordinanze “allegre” e Direttori dei lavori “veri” ne vedremo delle belle!!!…