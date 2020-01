“Natale delle Meraviglie 2019” di Agropoli: nessuna trasparenza sul progetto da parte del Comune

“Avremmo avuto il diritto, carte alla mano, di conoscere il progetto ed i costi relativi alle attività ed agli eventi svolti per le festività natalizie dal comune di Agropoli, ma ad oggi ancora non abbiamo avuto alcuna risposta”. E’ quanto sostengono dal Movimento 5 Stelle di Agropoli che riaccende le polemiche sul contestato natale agropolese.

Il gruppo pentastellato ricostruisce i fatti: “un nostro attivista, già a Novembre, aveva richiesto tramite Accesso Civico la relativa documentazione al Comune di Agropoli, ma dopo i codificati 30 giorni non era arrivata ancora nessuna risposta. Così come previsto dalla legge sulla trasparenza, è stata quindi inviata una richiesta di riesame della domanda di accesso civico, trasmessa contestualmente anche al Difensore Civico della Regione Campania. Ma, trascorsi i tempi indicati dalla normativa, purtroppo ancora non è arrivata nessuna risposta”.

I 5 Stelle si dicono pronti ad interpellare gli organi competenti per avere risposta e valutano anche il ricorso al Tar. “Siamo convinti che la trasparenza debba essere un principio inalienabile e che i cittadini di Agropoli debbano avere il diritto di sapere sempre come vengono spesi ed a cosa sono destinati i loro soldi”, dicono.

E infine: “il progetto legato alle festività natalizie ha ricevuto numerose critiche, soprattutto dai commercianti e dagli operatori turistici, e conoscere nei dettagli quali fossero le sue caratteristiche (luminarie natalizie, concerto del primo gennaio, casa di babbo natale fino al babbo running) e quali le attese ricadute, sarebbe la base sulla quale riflettere per giungere ad una doverosa valutazione a posteriori e comprendere come in futuro migliorare, crescere e non ripetere eventuali errori.