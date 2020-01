Erano un pericolo per la sicurezza: 3 divieti di ritorno in Cilento e Diano

Continua l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto ai fenomeni che creano turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. In tale ambito, il Questore della provincia di Salerno, a seguito di attenta valutazione ed all’esito di una puntuale istruttoria effettuata dal personale della dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso 3 provvedimenti di divieto di ritorno in alcuni comuni del Cilento e del Vallo di Diano per mesi due nei confronti di altrettanti pregiudicati, con svariati precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.

Inoltre, nel quadro dell’attività di contrasto e prevenzione alle attività illecite, in genere, sono stati adottati 6 provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti, pregiudicati per i delitti di rissa, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti.

È in corso l’attività da parte degli agenti della Divisione polizia anticrimine volte all’adozione di misure di prevenzione maggiormente afflittive nei confronti di pregiudicati già sottoposti a misure, sia per violazioni delle prescrizioni, che per il perdurare di comportamenti improntati all’illegalità.