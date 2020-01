Eccellenza: trasferte per Polisportiva S. Maria e Buccino

Eccellenza quarto turno di ritorno

Nel fine settimana alle porte si disputerà in Eccellenza, nel raggruppamento B regionale, il turno numero 21 di campionato, il quarto del girone di ritorno.

Le gare del sabato

Cinque gli anticipi del sabato in programma. Sfide interne, abbordabili sulla carta, per Castel San Giorgio e Costa d’Amalfi attese da Alfaterna e Battipagliese. Trasferte per nulla impossibili, invece, per Buccino Volcei e Polisportiva Santa Maria, attese da Sant’Agnello ed Eclanese. Nel derby irpino, infine, la Virtus Avellino attende il Cervinara.

Le sfide domenicali

Quattro le partite nel palinsesto domenicale. Nel big match di giornata la capolista Palmese farà visita alla Scafatese, due delle formazioni più valide del girone, nella lotta alla salvezza scontro diretto tra Angri e Faiano. Chiudono il programma gli incroci tra Lioni e Vico Equense, per la corsa alla permanenza nella categoria, e Vis Ariano-Grotta, per la zona play-off.

Eccellenza Prossimo turno

CASTEL SAN GIORGIO vs ALFATERNA 25-01-2020 COSTA D AMALFI vs BATTIPAGLIESE 25-01-2020 ECLANESE vs POLISPORTIVA SANTA MARIA 25-01-2020 SANT’AGNELLO vs BUCCINO VOLCEI 25-01-2020 VIRTUS AVELLINO vs AUDAX CERVINARA 25-01-2020 POLISPORTIVA DIL. LIONI vs VICO EQUENSE 26-01-2020 SCAFATESE vs PALMESE 26-01-2020 ANGRI vs FAIANO 26-01-2020 VIS ARIANO vs GROTTA 26-01-2020

Eccellenza classifica