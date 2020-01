Vallo della Lucania: scacco allo spaccio di droga: arrestate 4 persone

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania – in esecuzione di ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania – hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti quattro soggetti, tre italiani e uno di origine marocchina e tutti residenti nel Cilento, per i quali, considerata la loro pericolosità sociale, questa mattina si sono aperte le porte del carcere vallese.

Per altri due soggetti, un vallese e un marocchino, anch’essi gravitanti in territorio cilentano, è invece scattata la misura dell’obbligo di dimora nei comuni di residenza. Un duro colpo al fenomeno dello spaccio nel Cilento e una ventata di rassicurazione alla popolazione se si considera che, nel corso dell”attività di indagine, durata diversi mesi, sono stati effettuati oltre trenta riscontri che hanno portato al sequestro di circa duemila euro in contanti e circa 7 Kg di differenti sostanze stupefacenti (hashish, cocaina, marijuana) i cui acquirenti, in diverse circostanze rilevate dalla polizia giudiziaria, erano minorenni.

Nel corso delle operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, sono state rinvenute e sequestrate ulteriori sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento.