Un caffè letterario per animare il borgo di Galdo

POLLICA. “Un luogo da far rivivere … un Caffè letterario da animare con eventi culturali e letture, ma anche ritrovo di giovani e anziani per tenere vivo lo spirito di una piccola comunità”. Così il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, descrive il nuovo progetto che interesserà la frazione Galdo. Un caffè letterario, un luogo per ritrovarsi, discutere, confrontarsi. Ma anche un posto dove residenti e turisti potranno ritrovare tutto il necessario per vivere il borgo grazie ad un piccolo emporio. Questo e molto di più grazie all’inventiva dei privati.

Caffè letterario: l’iniziativa

L’iniziativa si concretizzerà in un locale comunale sito in un borgo collinare ricco di fascino come Galdo. Una scommessa azzardata? Se lo è il sindaco Pisani ci crede e lancia il bando per l’affidamento del locale. Questo verrà concesso per 6 anni rinnovabili per altri 6. Chi lo prenderà in gestione avrà notevoli agevolazioni, a cominciare dall’azzeramento delle tasse comunali per i sei anni di gestione.

Gli obiettivi

Cosa chiede il Comune in cambio? Lo spiega il primo cittadino: “garantire più servizi alla popolazione della piccola frazione di Galdo (magari consegnando la spesa a domicilio) e di animare il Borgo di Galdo con eventi culturali, magari con uno scrittore in erba che sta per pubblicare il suo primo libro e che vive proprio a Galdo”. Per presentare le domande basta scaricare il bando e il modulo di domanda sul sito del Comune.